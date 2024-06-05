ЖКХ

Конкурс на определение регоператора пытались фальсифицировать в пользу АСПО – Михаил Ведерников

Конкурс на определение регионального оператора по обращению с ТКО шесть лет назад в Псковской области пытались фальсифицировать в пользу ООО «АСПО». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос о регоператоре задал лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко. Он отметил, что «оппозицию надо слушать», в том числе шесть лет назад, в частности, были выступления против выбора ООО «Экопром», к чему присоединялась и экс-руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. По его мнению, на тот момент ООО «АСПО» предлагало более выгодные условия и низкие тарифы, но конкурс выиграл «Экопром» и якобы не совсем честно.

«Что касается АСПО, не хотелось озвучивать, но придется, вы сами напросились. Где бывший руководитель УФАС? Тоже не просто так. Мы колоссальные усилия приложили, чтобы конкурс прошел честно. Я вам скажу, что ночью, когда проходил конкурс, была попытка подмены документов в пользу АСПО, ее предотвратили. И где гарантия, что АСПО не выкручивало бы руки?» - отметил Михаил Ведерников.