ЖКХ

Дорожную коммунальную технику на 10 миллионов рублей закупят в Локнянском округе

Дорожную коммунальную технику на 10 миллионов рублей закупят в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Те десять миллионов, которые мы получили в этом году, позволили нам разместить три аукциона. Три единицы техники появится в нашем муниципальном предприятии - это два трактора, которые будем использовать для благоустройства: зимой - для расчистки снега, летом - для расчистки улиц от пыли, песка. Также появится экскаватор-погрузчик», - рассказал Иван Белугин.

Благодаря новой технике сотрудникам предприятия станет проще работать, добавил он.