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Псковичи продолжают переходить на электронные квитанции за газ 

14.06.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» в Псковской области делают свой выбор в пользу электронной квитанции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

«Данный сервис обладает большим количеством преимуществ. Переходя на электронную квитанцию, абоненты получают доступ к платежному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надежно сохранены. В отличие от бумажной квитанции электронную квитанцию нельзя потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент. Кроме того, электронные квитанции экологичны, так как отказываясь от бумаги, мы спасаем деревья», - напомнили в компании. 

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции, получать ее можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.

Теги: #газпром
Источник: Псковская Лента Новостей
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