ЖКХ

Котельную №15 и станцию очистки воды реконструировали в Великих Луках в 2023 году

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Великих Луках в 2023 году выполнили реконструкцию станции биохимической очистки воды (3 этап) на сумму 28 миллиона 103 тысячи рублей, что позволило не только повысить безаварийность и надежность работы станции, но и улучшить качество воды для жителей города. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

Помимо этого, в рамках договора с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2023 году реализован проект по реконструкции котельной №15 с заменой водогрейного котла ПТВМ-30М-4 и вспомогательного оборудования для увеличения мощности, с целью подключения перспективных потребителей (на сумму 35 миллионов 919 тысяч рублей) самого густонаселенного микрорайона «Северный» с количеством потребителей более 30 тысяч человек.

Также выполнены работы по газификации многоквартирных домов на улице Витебской, 2 (144 жилых помещения) и Октябрьском проспекте, 120 (145 жилых и нежилых помещений) - на сумму 998,3 тысячи рублей. В рамках реализации программы догазификации по городу Великие Луки в пообъектный план догазификации всего включено 2457 домовладений, соответствующих условиям газификации.

Кроме того, выполнен ремонт канализационной насосной станции на объекте: «Автодорожный путепровод на улице Промышленной» (приобретение и доставка насоса, переоборудование насоса под автоматическую трубную муфту, установка насоса в канализационную насосную станцию и подключение насоса к существующей автоматике).