ЖКХ

Псковские коммунальные службы борются с последствиями непогоды

Псковские городские коммунальные службы были приведены в полную готовность, чтобы ликвидировать последствия сильного ливня и ветра. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В эти минуты спецтехника работает в первую очередь на очистке дорог от мусора и грязи, которые забивают водостоки ливневой канализации. В дополнение, где есть необходимость идет откачка воды. С проезжей части убираются деревья, которые повреждены из-за сильного ветра. Далее перейдем во дворы», - рассказа глава города.

Также ПАО «Россети Северо-Запад» ведутся работы по восстановлению электроснабжения в некоторых районах города.

«Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь города», - отметил Борис Елкин.

Напомним, ливень с грозой накрыл Псков 1 июля.

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МЧС заранее предупредило об ухудшении погоды.

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.