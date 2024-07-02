ЖКХ

16 деревень в Псковском районе остаются без электроэнергии

16 населенных пунктов Псковского района остаются без электроэнергии на утро 2 июля. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Федорова / Telegram

«Уважаемые жители Псковского района! Над территорией нашего района прошли сильные ливни, грозы, что привело к массовому отключению электроснабжения», – рассказала Наталья Федорова.

Она отметила, что сотрудники РЭС оперативно вечером начали работу по включению линий электропередачи. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Карамышевской, Ершовской и Торошинской волостях. Частично непогода затронула Тямшанскую и Середкинскую волость.

«На сегодняшнее утро без электроэнергии пока остаются 16 населенных пунктов. Работы энергетики начали вновь рано утром. По данным РЭС, сегодня восстановят все линии электропередачи. В Псковском филиале "Россети Северо-Запад" введен особый режим работы», – добавила глава района.

Сообщить об отключениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Информацию также можно сообщить в администрацию района по телефону ЕДДС Псковского района 8 (8112) 29-31-13.