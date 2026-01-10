Глава Дедовичского округа: все нарушения с электроснабжением устранены

Глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов сообщил жителям, что все нарушения в электроснабжении, вызванные сложными погодными условиями, устранены. Сообщение глава опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Руслан Ахтямов / «ВКонтакте»

Глава поблагодарил специалистов филиала «Россети Северо-Запад» за оперативную работу по восстановлению линий электропередачи. Кроме того, более десяти единиц техники продолжают работу по устранению последствий сильного снегопада, обрушившегося на округ прошлой ночью.

Руслан Ахтямов также напомнил номер Единой дежурной диспетчерской службы: 8-(81136)-93-694.