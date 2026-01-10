ЖКХ

Энергетики объяснили, почему псковская зима стала испытанием для сетей

Температурные качели, снегопады и незамерзающие болота создали критическую нагрузку на электросети. В филиале «Россети Северо-Запад» в своем Telegram-канале объяснили, почему эти факторы стали настоящим вызовом для энергетиков. 

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Главная проблема — образование снежных наростов на проводах, которые специалисты называют «шубами» или «ледяными колобахами». Из-за них нагрузка на линии электропередачи увеличивается в десять раз. 

Таким образом, специалистам приходится обходить ЛЭП и сбивать «шубы» вручную, «пролет за пролетом, километр за километром».

Напомним, энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды, работая в штатном режиме. 

