ЖКХ

Историко-культурный центр Философовых газифицировали в Бежаницах

Историко-культурный центр Философовых газифицировали в рабочем поселке Бежаницы. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» сегодня подключили к сетям газоснабжения историко-культурный центр Философовых в рабочем поселке Бежаницы.

Для газификации учреждения построен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 100 метров.

В мероприятии приняли участие глава Бежаницкого района Сергей Михеев, заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, директор историко-культурного центра Светлана Никитина.

По словам Светланы Никитиной, с первых дней основания музея, с 1986 года, помещения отапливались с помощью дровяной печи, которая не обеспечивала подходящих условий для сохранности экспонатов.

«Газовое отопление должно создать нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей», - сказал Антон Дымов.

Бежаницкий историко-культурный центр создан на базе историко-краеведческого музея и размещен в дворянском особняке Философовых. Экспозиции музея посвящены быту крестьян Бежаницкой волости в 19-20 веках, наследию Философовых, истории края и района, а также природному заповеднику «Полистовский».