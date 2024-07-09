ЖКХ

От чего зависят размеры тарифов ЖКХ, объяснили псковичам

От чего зависят размеры тарифов ЖКХ, рассказала заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Белоносова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«К нам стали обращаться жители, что, допустим, в Московской области тариф на воду меньше или электроэнергия в Калининграде дешевле. Мы говорим, что такое сравнение некорректно. Самое главное, что влияет на размер тарифа - это объем услуги. Если у нас будет больше потребителей, промышленность у нас на должном уровне, у нас тариф будет снижаться и плата по ЖКХ будет снижаться», - пояснила Елена Белоносова.

Председатель комитета пояснила, что когда рассчитывается одно и тоже предприятие в разных районах, учитывается, что районы разные, по тепловой сети районы также отличаются.

«По "разбросанности" котельных - у каждого своя особенность, и самый главный фактор - это объем услуги», - дополнила Елена Белоносова.

Даже если от котельной питается один дом и школа, все равно есть расходы на топливо, на зарплату кочегаров и ремонты.