Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего неделю назад урагана

Электроснабжение на территории Куньинского района восстановлено в полном объеме. Более 20 бригад одновременно восстанавливали опоры и линии электропередачи после прошедшего неделю назад урагана, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.
Последствия урагана. Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»
«Один из главных вопросов, который остается на повестке дня – оказание помощи пострадавшим от стихии. Администрация Куньинского района проводит работу по сбору заявлений и обследованию поврежденных домов для принятия дальнейших решений», - отметил Олег Лебедев.
Пострадавшие из-за стихии могут обратиться к специалистам по телефонам:
Передать информацию в администрацию также можно через глав поселений.
Напомним, после урагана в Куньинском районе без электричества было порядка 100 населенных пунктов (3000 человек).
Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб. В частности, в деревне Жижица было много поваленных деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП, порядка 40 домов получили повреждения кровли различной степени, разрушены надворные постройки, теплицы и заборы.