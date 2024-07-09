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Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего неделю назад урагана

Электроснабжение на территории Куньинского района восстановлено в полном объеме. Более 20 бригад одновременно восстанавливали опоры и линии электропередачи после прошедшего неделю назад урагана, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Последствия урагана. Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Один из главных вопросов, который остается на повестке дня – оказание помощи пострадавшим от стихии. Администрация Куньинского района проводит работу по сбору заявлений и обследованию поврежденных домов для принятия дальнейших решений», - отметил Олег Лебедев.

Пострадавшие из-за стихии могут обратиться к специалистам по телефонам:

(81149) 2-12-56 – Игорь Юрченко,

(81149) 2-24-37 – Валентина Кирьянова.

Передать информацию в администрацию также можно через глав поселений.

Напомним, после урагана в Куньинском районе без электричества было порядка 100 населенных пунктов (3000 человек).

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Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб. В частности, в деревне Жижица было много поваленных деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП, порядка 40 домов получили повреждения кровли различной степени, разрушены надворные постройки, теплицы и заборы.