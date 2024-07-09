ЖКХ

Александр Киселев: Пока у нас не будет конских штрафов, население продолжит выбрасывать мусор в лес

Для того, чтобы население перестало образовывать несанкционированные свалки и выбрасывать крупногабаритный мусор на площадки для сбора твердых коммунальных отходов, необходимо кратное повышение штрафов. Об этом директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я говорил неоднократно и сейчас скажу, пока у нас не будет конских штрафов, у нас так все и будет происходить. Потому что штраф в 500 рублей - это ни о чем. Вот будут конские штрафы, и в лес не будут валить мусор. И, конечно, надо где-то показать эти штрафы, а, может быть, где-то и ответственность, не знаю, какая должна быть, может быть, и уголовная. Потому что так, что делается сейчас, мы никак не поборемся с населением», – сказал Александр Киселев.

Он отметил, что жители продолжают складировать крупногабаритные отходы и строительный мусор в местах сбора ТКО и образовывать несанкционированные свалки, несмотря за штрафы. Часто регоператора обвиняют в невывозе данных отходов даже несмотря на то, что это не входит в тариф и обязанности регоператора.