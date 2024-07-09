Александр Киселев: Пока у нас не будет конских штрафов, население продолжит выбрасывать мусор в лес

Для того, чтобы население перестало образовывать несанкционированные свалки и выбрасывать крупногабаритный мусор на площадки для сбора твердых коммунальных отходов, необходимо кратное повышение штрафов. Об этом директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что жители продолжают складировать крупногабаритные отходы и строительный мусор в местах сбора ТКО и образовывать несанкционированные свалки, несмотря за штрафы. Часто регоператора обвиняют в невывозе данных отходов даже несмотря на то, что это не входит в тариф и обязанности регоператора.