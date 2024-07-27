ЖКХ

Количество бригад увеличили в Псковской области для ускорения догазификации

126 бригад в настоящее время занимаются догазификацией в Псковской области. Об этом генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов рассказал в эфире программы «Беседка» на радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По поручению губернатора мне нужно было расширить количество подряд организаций. У нас работают бригады из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Новгорода, очень много компаний наших, региональных, которые дислоцируются на территории Псковской области. Количество бригад мы увеличили до 126 (с 79, работающих в прошлом году). То есть на сегодняшний день плюс 47. Поэтому темпы на лицо, и цифры говорят сами за себя», - заметил Антон Дымов.

Программу «Беседка» с директором компании «Газпром межрегионгаз Псков» слушайте в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) сегодня, 1 августа, в 18.19.