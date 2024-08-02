ЖКХ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области оштрафовало «Экопром» на 10 тысяч рублей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области в июле по требованию прокуратуры провели внеплановую проверку в отношении компании «Экопром», зарегистрированной в Нижнем Новгороде. В ходе проверки выявили нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Компании назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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