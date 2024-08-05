ЖКХ

Качество подаваемой воды улучшилось в Псковской области – Роспотребнадзор

По итогам мониторинга, который провело управление Роспотребнадзора, выяснилось, что качество подаваемой воды улучшилось по многим показателям в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На территории Псковской области расположено 1046 источников централизованного питьевого водоснабжения, из которых два являются поверхностными – это реки Великая в Пскове и Ловать в Великих Луках. 84,1% населения региона обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Целевые показатели достигнуты в результате реализации мероприятий по модернизации объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Эксперты отмечают улучшение показателей качества водопроводной воды. В источниках централизованного водоснабжения за 6 месяцев 2024 года снизилась доля проб воды, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов:

по санитарно-химическим характеристикам этот показатель составил 25,5%,

по микробиологическим – 3,4%,

по паразитологическим показателям соответствуют требованиям.

Снизился удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды, отобранных в разводящей сети населенных пунктов, исследованных на санитарно-химические показатели (показатель составил 23,6%) и микробиологические показатели (показатель составил 5%), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствуют требованиям.

В первом полугодии 2024 года в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, управлением Роспотребнадзора по Псковской области проведены 8 плановых и 5 внеплановых проверок, по результатам которых составлено 7 протоколов об административном правонарушении, вынесено 6 постановлений о наложении административного наказания, выдано 3 представления, 7 предписаний. В рамках рассмотрения обращений граждан и по результатам мониторингового контроля качества воды объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также на территории Псковской области расположено 227 объектов, осуществляющих реализацию питьевой воды посредством автоматов с накопительной емкостью в устройстве и без таковой, принадлежащих 13 организациям. Контроль качества воды проводится в рамках программ производственного контроля непосредственно собственниками данных объектов. Жалоб населения на качество воды не поступало.