Массовые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 20-23 августа

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и в Великолукском районе 20, 21, 22 и 23 августа в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
20 августа останутся без электричества:
- с 8:00 до 17:00 улица Дворовая, дома №№11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12, улица Центральная Рыкановская, улица Труда, улица Полиграфистов, дома №№105, 107, 109, 111, 113, 115, 104, 112, 112-а, 114, 116;
- с 9:00 до 12:00 улица Щорса, дом №9/3
- с 13:00 до 17:00 улица Щорса, дом №59а;
21 августа с 8.00 до 17.00 планируется отключение:
- улица Продольная, дома №№ 60-77;
22 августа обесточат:
- с 8.00 до 17.00 проезд Зенцовский, дома №№1-17, переулки: Песочный, Островского, Полевой, улицы: Достоевского, Полевая, Песочная, по улице Островского, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42;
- с 9.00 до 12.00 улица Софьи Перовской, дом №2;
- с 13.00 до 17.00 улица Софьи Перовской, дом №4;
23 августа с 8.00 до 17.00 отключат от электроэнергии деревню Сидоровщина.