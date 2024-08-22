ЖКХ

Жители девяти улиц в Великих Луках останутся без электроэнергии 26 августа

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и Великолукском районе 26 августа в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

С 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся: