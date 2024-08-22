ЖКХ

Началось строительство газопровода в деревне Мазилино Псковского района

Началось строительство газопровода протяженностью 3 километра в деревне Мазилино Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз Псков»

Для обеспечения надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. 33 домовладения населенного пункта смогут подключиться к новым сетям. 12 жителей деревни уже подали заявки, которые переведены в договоры.

Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.

На настоящее время построены первые 500 м газопровода. Окончание строительства данных распределительных сетей запланировано на конец ноября.