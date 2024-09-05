ЖКХ

Подачу горячей воды восстановили в доме №6 на улице Ижорского Батальона в Пскове

Подачу горячей воды восстановили в доме №6 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

В ходе прочистки специалистами тепловых сетей был обнаружен толстый слой извести внутри труб.

«Полноценно трубы этого многоквартирного жилого дома чистились 18 апреля 2023 года. Откуда такая точность? Так у нас же все ходы записаны. Мы сохраняем все фотографии и видеоматериалы с проводимых предприятием ремонтных работ», - поделились работники ПТС.

Специалисты отметили, что трубы в данной районе засоряются отложениями все быстрее с каждым годом: «Что касается прочистки, то на фотографиях вы видите, сколько отложений успело нарасти за один год. Такой объём известковых отложений образовался за непродолжительный срок. Если честно, то у нас складывается стойкое ощущение, что с годами отложений становится всё больше и больше. На первоначальном этапе трубы отстояли 3 года без прочистки. Потом полтора года».