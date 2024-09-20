ЖКХ

ООО «Экопром» через суд требует вернуть 25 миллионов рублей за аренду техники

Бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» обратился в суд с иском к новому региональному оператору ООО «Экогрупп» о взыскании более 25 миллионов рублей за неисполнение договора аренды специализированной техники с экипажем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно исковому заявлению, ООО «Экопром» предоставило ООО «Экогрупп» во временное владение и пользование специализированную технику для выполнения работ по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Пскова. Цена договора составила 25 520 000 рублей. Стоимость рассчитывалась из фактически переданной техники (42 единицы).

ООО «Экогрупп», в свою очередь, обязанности по оплате договора не выполнило, поэтому ООО «Экопром» обратилось в суд с иском о взыскании 25 520 000 рублей основного долга и пени в размере 456 013,11 рублей.

Напомним, ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.