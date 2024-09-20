ЖКХ

Все тепловые источники Пскова начнут работу 1 октября

Все тепловые источники Пскова начнут запускаться в работу с 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото: «Псковские тепловые сети»

Первыми тепловую энергию получат социальные объекты. Дальше поступательно тепло начнёт подаваться в многоквартирные жилые дома.

«Давайте сразу сделаем одну важную оговорку! Завтра мы в 8:00 запустим котельные в работу. Но это не значит, что в 08:01 батареи станут горячими. Система теплоснабжения является инертной. Чтобы разогретый теплоноситель попал во все радиаторы, нужно время. Плюс нельзя забывать и о том, что в процессе подачи отопления в квартиры участвуют и ваши управляющие компании», - рассказали на предприятии.

«Управляйки» должны открыть запорные органы, развоздушить систему и так далее, отметили специалисты. «Даже законодатель говорит о том, что на нормализацию работы системы отопления требуется неделя. Так что следует набраться терпения и натянуть шерстяные носочки, чтобы холодные пяточки никого не заморозили», - добавили в «Псковских тепловых сетях».

За ходом запуска тепловых источников будут следить весь завтрашний день.