ЖКХ

Припас благоустройства

В Пскове после первого успешного опыта благоустройства по программе инициативного проектирования активизировались жители с новыми идеями по улучшению среды вокруг себя. Чего хотят в городских микрорайонах, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Завершение начатого

Закаты в Пскове теперь ранние, а потому, когда 2 октября после завершения рабочего дня жители окрестностей собрались в парке имени Гагарина, на город уже опустилась ночь. Оттого только виднее стала проблема, по поводу решения которой сошлись на дорожках. Жильцы домов по улице Гущина решали, какие элементы благоустройства включить в заявку на конкурс инициативных проектов, финансирование для реализации которых выделяет областной бюджет. Конкурс существует не первый год, многие муниципалитеты уже успешно воспользовались механизмом, однако Псков присоединился к общему движению недавно.

Первый проект от областной столицы был заявлен, когда в ноябре прошлого года встретились глава города Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Тогда градоначальник поддержал инициативу жителей округа поучаствовать в конкурсе. Прямо сейчас любой желающий воочию может увидеть результаты. В Овсище завершается строительство сквера «Белочкин хуторок» между детским садом №28 и домом №8 по улице Технической. На бывшем пустыре прокладывают дорожки, высаживают яблони, груши, шиповник, жасмин. Здесь будет детская беседка, скамейки с урнами и фонари. А увенчает все скульптурная композиция с белочкой.

Приобретя успешный опыт, в этом году 12-й округ заявляет на конкурс сразу пять проектов, от каждого микрорайона. Где-то это совершенно новые объекты, где-то, как в парке Гагарина, доработка уже существующих.

«Этот парк был благоустроен в рамках «Комфортной городской среды», - напомнил собравшимся жителям Григорий Строненков. - Вроде, все хорошо, сделали дорожки и фонари, поставили скамейки, детскую площадку, спортивную. Но на тот период весь замысел реализовать не удалось».

Спортивную площадку поставили в урезанном виде. Когда финансирование было уже выделено, резко подскочили цены на металл (а это и фонари, и скамейки, и урны, и детская площадка). Так что на спортивной площадке денег хватило только на покрытие и конструкцию, объединяющую баскетбольное кольцо с футбольными воротами.

Вот почему сейчас жители предложили включить в заявку пару полноценных ворот, а по периметру поставить заграждение. Если мяч перестанет летать по всему парку, будет удобно и играющим внутри площадки, и отдыхающим на остальной территории. От шума из-за постоянного стука мяча о заграждение спасет улавливающая сетка по внутреннему периметру. А то в мае прошлого года житель стоящего рядом с площадкой дома поджег ворота с кольцом, мотивировав свои действия усталостью от звуков соприкосновения мяча с металлом.

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К тому же, с одной стороны к парку прилегает частный сектор, жители которого выражают справедливое недовольство, если мяч залетает за забор.

«Дети мяч пинают с силой, он может покалечить гуляющих рядом малышей», - привела еще один аргумент в пользу заграждения местная жительница Мария Кукушкина.

«Ограждение надо, - поддержала ее пожилая соседка. - Мячик летает по всему парку, ходить страшно, один раз по ноге задели, так теперь боюсь».

Еще одна проблема, образовавшаяся после недавнего ремонта - благоустроенный парк в темное время притягивает компании с напитками, да и днем подростки примерным поведением не отличаются.

«Вечером здесь ночные гулянки происходят частенько. Ломают урны и скамейки, расписывают их, мусорят, ругаются матом - безобразничают, в общем», - описала положение дел на текущий момент Мария Кукушкина.

Весной на встречу с жителями приходили представители полиции. Понятно, что постоянно дежурного к парку не приставишь. Таким «дежурным» могли бы стать камеры видеонаблюдения, подключенные к единой городской сети. Но где взять деньги на их покупку? В бюджете области через механизм инициативного проектирования – во всяком случае жители очень на это надеются.

Мало заявиться - нужно еще выиграть конкурс. Каждый проект будет оценен по специальной шкале, один из критериев, увеличивающий число баллов - количество жителей, проголосовавших «за» предложение инициативной группы. По парку Гагарина возглавить такую группу Григорий Стороненков предложил Олимпиаде Николаевой.

«У меня есть дети и внуки, и я хочу, чтобы парк сохранился как можно дольше в приличном состоянии», - объяснила она, почему занялась общественной работой.

Когда выяснилось, что «против» предложенных элементов благоустройства нет никого, анкеты собрали быстро, и жители округи разошлись по домам, ждать итогов конкурса.

Великолепная пятерка

Такие же встречи уже состоялись в других микрорайонах округа Григория Стороненкова. На прошлой неделе дважды собирались в Овсище. Сначала в сквере «Соколинка», который появился тут несколько лет назад благодаря активности жителей, наголосовавших своему объекту победу в конкурсе благоустройства. За время эксплуатации сквера у местных появились мысли, как его можно улучшить. Во время последней встречи в протокол записали просьбу об установке металлического ограждения с озеленением и о монтаже системы видеонаблюдения. А вот большую беседку решили демонтировать, так как нужнее всего она оказалась пьяным компаниям, собирающимся тут по ночам.

Другая встреча касалась благоустройства территории у Чертова ручья рядом со школой №3. Весной микрорайон снова выиграл голосование по программе «Комфортная городская среда». Так что берега ручья в следующем году соединит мостик, на них появятся фонари и дорожки со скамейками. Но и в другие программы заявляться запрета нет, так что жители хотят через инициативное проектирование поставить тут спортивные тренажеры с регулируемой нагрузкой - таких еще нигде в городе нет. Этот проект в большей степени ориентирован на подростков, которым с появлением площадки будет, где провести время и выплеснуть энергию.

На этой неделе жители Овсища также встречались на Чертовом ручье, но уже у той его части, что течет рядом с высотками «Афины» на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона. В проект «Малая Родина» решили включить создание дорожек, установку вдоль них скамеек и фонарей.

На сегодняшний вечер запланирована встреча у дому №125 по улице Ипподромной, на которой будут обсуждать возможность строительства сквера на пустыре.

Жители округа №12 на собственном опыте знают, что инициативное проектирование - реальная возможность улучшить среду вокруг себя.

«Прикладываем к этому все усилия, - говорит Григорий Стороненков. - Обязательно должны победить. По крайней мере, мы стараемся».

Результаты конкурса станут известны к концу года, а работы по победившим проектам начнутся в грядущем теплом сезоне. Как трудолюбивый зверек, давший свое имя первому псковскому инициативному проекту «Белочкин хуторок», жители округа №12 делают своеобразный припас благоустройства на следующий год.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой, из сообщества «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» и из соцсетей Бориса Елкина