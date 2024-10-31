ЖКХ

Последствия первого снега устраняют энергетики в Стругокрасненском округе

В Стругокрасненском муниципальном округе идут работы по устранению последствий первого снега, который вызвал многочисленные отключения электроэнергии в округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

Фото: Александр Волков / Telegram-канал

«Многие населенные пункты остаются без электричества», - рассказал Александр Волков.

Глава отметил, что бригады энергетиков РЭС работают в режиме повышенной готовности.

Для сообщений об отключениях электроэнергии звонить можно на единый круглосуточный бесплатный телефон компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета по телефону: 8(811 32) 51-700.

«Ваше быстрое реагирование поможет энергетикам в устранении неполадок и восстановлении электроснабжения. Берегите себя и оставайтесь в безопасности», - заключил Александр Волков.

Напомним, электроснабжение нарушено и в других районах.

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Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области функционирует в особом режиме. Свыше 100 бригад энергетиков трудятся над восстановлением электроснабжения.