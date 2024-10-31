Последствия первого снега устраняют энергетики в Стругокрасненском округе

В Стругокрасненском муниципальном округе идут работы по устранению последствий первого снега, который вызвал многочисленные отключения электроэнергии в округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.
Фото: Александр Волков / Telegram-канал
«Многие населенные пункты остаются без электричества», - рассказал Александр Волков.
Глава отметил, что бригады энергетиков РЭС работают в режиме повышенной готовности.
Для сообщений об отключениях электроэнергии звонить можно на единый круглосуточный бесплатный телефон компании «Россети»: 8-800-220-0-220.
Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета по телефону: 8(811 32) 51-700.
«Ваше быстрое реагирование поможет энергетикам в устранении неполадок и восстановлении электроснабжения. Берегите себя и оставайтесь в безопасности», - заключил Александр Волков.
Напомним, электроснабжение нарушено и в других районах.
Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области функционирует в особом режиме. Свыше 100 бригад энергетиков трудятся над восстановлением электроснабжения.