ЖКХ

Электроснабжение восстанавливают в Себежском районе после урагана

В результате непогоды оборвались линии электропередачи в Себежском районе, несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщается в Telegram-канале главы Себежского района Леонида Курсенкова.

«Ненастная погода, которую заранее спрогнозировали синоптики, привела к определенному ущербу в нашем районе. Сильный ветер и упавшие на линии электропередачи деревья лишили электроснабжения несколько населенных пунктов. Информация об отключениях электричества у нас имеется, она постоянно уточняется. Аварийные бригады энергетиков работают в плотном графике, неисправности устраняются по мере возможностей. Понимаю, что стихия нарушила многие планы и вызвала серьёзные неудобства, но все, кому положено, сейчас на своих местах и делают все, что должны», - обратился Леонид Курсенков к местным жителям.

Напомним, филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области функционирует в особом режиме. В настоящее время 111 бригад энергетиков трудятся над восстановлением электроснабжения. В филиале отметили, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.