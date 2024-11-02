ЖКХ

Почти 700 населённых пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра

По состоянию на 14:00 в Псковской области из-за сильного ветра без света оставались 435 населённых пунктов. За 2 ноября с 9.00 электроснабжение было восстановлено в 240 населенных пунктах. Восстановлено 38 линий и 355 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Псковской области.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Невельском муниципальном округе, Куньинском и Себежском районах.

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Энергетиками подключено 6 РИСЭ. Дополнительно привлечено 8 бригад из Вологды и из Карелии численностью 40 человек.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Специалисты продолжают работу по подключению электроснабжения.