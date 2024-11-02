ЖКХ

Михаил Ведерников рассказал о системном решении проблемы изношенности электросетей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи провёл совещание о ходе работ по восстановлению электроснабжения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Со 2 ноября энергетики перешли в особый режим работы. Дважды в области были массовые отключения света (2 ноября они охватили 8,9 тысячи человек; 3 ноября благодаря усилиям энергетиков – менее 1 тысячи; 4 ноября – более 20 тысяч). Из-за повторных разрывов линий местами восстановление занимало несколько дней.

Сейчас в регионе без электричества остаются около тысячи человек. Высоковольтные линии почти все восстановлены (возможны единичные отсоединения), отрабатываются индивидуальные заявки.

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«Нашим энергетикам помогают бригады из Вологды и Карелии. Из-за изношенности сетей даже сравнительно небольшое усиление ветра может давать подобный исход. Но системное решение есть. Благодаря нашему президенту утверждена программа, которая позволит повысить надёжность электросетевого комплекса и минимизировать подобные ситуации», - сказал губернатор.

Реализацию программы планируется начать в следующем году. Ожидаемый объём средств – 3,4 млрд рублей в период 2025-2026 годов.