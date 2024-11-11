ЖКХ

Около 70 домов подключили к газу в Локнянском округе за 2024 год

Около 70 домов подключили к газу в Локнянском муниципальном округе за 2024 год. Об этом глава Локнянского округа Иван Белугин сообщил во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

«На прошлом совещании мы приняли решение, что нам нужен резкой рывок. В прошлом периоде это было 10 подключений через жалобы, через прокуратору. В феврале замерили 150 домовладений. На сегодня - 70 подключений. Еще 15 до конца года, надеюсь, будет», – рассказал Иван Белугин.

Он отметил, что переход газовой трубы через железную дорогу для Локни стал историческим событием. Сложность была не только в согласовании с РЖД, но и с жителями, так как на участках уже активно велись сельскохозяйственные работы.