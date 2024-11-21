ЖКХ

Островскому мусорному полигону нужно помочь с проблемой начисления штрафов — Андрей Михайлов

Островский мусорный полигон принимает практический весь мусор с северных районов Псковской области, из Пскова в том числе, что влечет за собой ряд проблем. Об этом рассказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Проблема была и остается в том, что лимиты, выделенные на полигон, будут завышены, так как мусора вывозится и принимается кратно больше. Об этом небезосновательно переживает руководство полигона, потому что предприятие, хоть и не градообразующее, но сильное», - отметил депутат.

Опасения вызваны тем, что будут применены штрафные санкции со стороны и природоохранной прокуратуры, и контролирующих органов, в связи с превышениями лимитов.

«Я обращал внимание правительства региона и курирующего зама на то, чтобы предупредить эту норму, провести совещание с контролирующими органами, чтобы не штрафовали предприятие по итогам 2024 года, когда эти лимиты будут посчитаны, а сумма там порядка 80 миллионов, со слов руководства, это сильно ударит по любой организации», - поделился Андрей Михайлов.

В целом, по словам гостя студии, ситуацию с ТКО в Острове и Островском районе (округ №9) удалось стабилизировать. «Все площадки вычищены, строятся и новые», - заключил Андрей Михайлов.

Напомним, минувшая сессия Псковского областного Собрания 31 октября началась с обсуждения работы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов.