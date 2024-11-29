ЖКХ

Подземный водозабор в микрорайоне «Псковкирпич» ввели в эксплуатацию

Подземный водозабор в микрорайоне «Псковкирпич» полноценно ввели в эксплуатацию. Он будет обеспечивать жителей поселка безаварийной подачей очищенной артезианской воды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

На фото: скважины и станция водоподготовки / МП «Горводоканал»



На предприятии сообщили, что объект официально сдан, и на днях подписан акт приёмки. В ноябре перед началом работы были проведены обязательные предварительные процедуры: пробы воды, обеззараживание резервуаров чистой воды и санация сетей. Результаты исследования показали, что вода соответствует нормам СанПиН.

На территории водозабора находятся основная и резервная скважины, насосная станция, станция водоподготовки.

Напомним, раньше микрорайон получал воду от старой скважины завода. Строительство подземного водозабора выполнено в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» для обеспечения населения качественной питьевой водой.

В перспективе может быть рассмотрен вопрос о подключении к новому водозабору средней школы № 16 и Псковской межрайонной больницы, что сделает доступ к качественной питьевой воде ещё более широким.