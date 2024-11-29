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Порядок с обращением с ТКО будет наведен — депутат областного Собрания

Порядок с обращением с твердыми коммунальными отходами в Псковской области будет наведен, заявил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Хорошо, что губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию (с ТКО - ред.) под контроль. Я думаю, что все будет хорошо. Вы знаете, что у нас на территории области строится экотехнопарк, часть депутатов выезжала, знакомилась с ходом строительства. Все это говорит о том, что порядок с обращением с ТКО будет наведен до такой степени, что не будет волновать наших граждан», - сказал депутат.

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Он рассказал, что в сельской местности Куньинского района в период «мусорного коллапса» строго по графику, два раза в месяц, приезжал мусоровоз и забирал мусор.

«Сейчас по Куньинскому району нет жалоб», - заключил Олег Савельев.