ЖКХ

В псковской деревне Покрутище построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство распределительной сети общей протяженностью более 5 км для догазификации 144 домовладений в деревне Покрутище Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Для подключения к новым газопроводам от жителей деревни принято 90 заявок, все они переведены в договоры.

«Подключение домовладений от новых сетей планируется в первом квартале 2025 года после получения необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию. Жители могут подавать заявки на догазификацию и готовить домовладения к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.