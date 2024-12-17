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Рост тарифа за вывоз ТКО в 2025 году не может превысить 12% – Михаил Ведерников

Предельный рост тарифа за вывоз твердых коммунальных отходов в 2025 году не может превысить 12%. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

Напомним, после очередного «мусорного коллапса» в 2024 году ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь региональным оператором стала областная компания ООО «Экогрупп».

«Мы и раньше думали о создании государственного регионального оператора и больше склонялись в эту сторону. Но тогда это было невозможно по деньгам. От этой идеи пришлось отказаться. В этом году тоже было непросто, но видя, как себя ведут участники рынка, мы все-таки решили больше не наступать на эти грабли, не находиться в зависимости от кого-либо», – сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что Псковская область ознакомилась с опытом других регионов. Зачастую в регионах, где вывозом ТКО занимается не государственный оператор, идет постоянный шантаж регионального правительства.

«Справедливости ради, мусорную реформу затевали не мы. К ней тоже есть вопросы в Совете Федерации, периодически на высоком уровне поднимают вопрос целесообразности. Мы работаем с тем, что есть на сегодняшний день. К критикам реформы мы бы прислушивались, если бы они что-то в этом понимали. Рост тарифа ограничивает ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Никакой тариф нельзя увеличить без согласования с ФАС. Также это регламентируется и федеральным законодательством. Если говорить про 2025 год, то предельный рост тарифа за вывоз ТКО может составить 12%. И даже если экономически обоснованный тариф будет больше, никто этот тариф не установит», – добавил губернатор.

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Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.