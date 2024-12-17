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Изменение программы об обращении с отходами обсудили в комитете Собрания по АПК

Проект постановления правительства региона о внесении изменений в постановление от 2 мая 2024 года №152 «О государственной программе Псковской области "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области"» обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект постановления разработан в целях приведения государственной программы Псковской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области» в соответствие указу президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», закону области от 28 декабря 2023 года № 2444-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

«Срок сдачи экотехнопарка не изменился. Первый квартал 2025 года», - уточнила врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ксения Григорьева.

Сейчас выделена субсидия в размере 447 млн рублей для погашения процентов по кредитам и НДС. «Это плановая субсидия. Они были предусмотрены в законе о бюджете, но не прописаны в госпрограмме», - отметила Ксения Григорьева.

Также депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов в очередной раз поднял вопрос о мусорном полигоне в Островском районе, который из-за «мусорного коллапса» превысил допустимый уровень приёма мусора. Депутат напомнил, что нужно помочь полигону избежать наказания в виде штрафа в размере 80 млн рублей, поскольку полигон превысил нормы не по своей вине, а был вынужден помочь области с решением мусорной проблемы.

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Проект постановления правительства Псковской области депутаты поддержали.