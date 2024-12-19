«Обратный отсчет»: Игорь Максимов об итогах работы «Псковских тепловых сетей» в 2024 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 декабря.
Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Он расскажет, каким был уходящий год для ПТС? Чем он особенно примечателен? Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорила Любовь Кузнецова.
Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.