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У «Экогрупп» есть все шансы стать постоянным регоператором по ТКО – Александр Котов

У ООО «Экогрупп» есть все шансы, чтобы продолжить свою работу в качестве постоянного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Решение заменить регоператора по обращению с ТКО было единственно верным. Мы в принципе уже понимали, что к этому все идет, и соглашение с регоператором (ООО "Экопром" – ред.) будет расторгнуто. Для этого было необходимо внести ряд поправок в действующее законодательство, что и было сделано депутатами областного Собрания. Эти нормотворческие процедуры заняли определенное время, в итоге смена регоператора произошла. Действующий региональный оператор по обращению с ТКО со 100%-ным государственным участием. Думаю, что у него есть все шансы, чтобы продолжить свою работу», – сказал Александр Котов.

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Отметим, в настоящий момент объявлен конкурс на постоянного регорепатора по обращению с ТКО в Псковской области.