ЖКХ

В деревне Рыжаково Великолукского района ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию первый этап внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью более 1,8 км для догазификации деревни Рыжаково Великолукского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов

Новые сети позволяют газифицировать 10 домовладений, первые абоненты подключены к сетевому газу. От собственников принято 24 заявки для подключения к новым и ранее построенным газопроводам, по 16 заявкам заключены договоры.

Для реализации второго этапа строительства распределительных сетей в настоящее время ведется проектирование. В 2025 году продолжится строительство сетей газораспределения и газопроводов-вводов, а также начнутся работы по подключению домовладений, готовых к приему газа.