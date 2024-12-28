ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» проинформировал абонентов об изменениях в формировании квитанций

С января 2025 года изменяются сроки формирования платежных документов (квитанций) за потребленный природный газ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Квитанции за текущий расчетный месяц будут формироваться и направляться в ваш адрес после 25 числа каждого месяца. Абонентов, оплачивающих природный газ по показаниям приборов учета, дополнительно информируем о том, что начисления по показаниям приборов учета газа, поступившим в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» после 25-го числа каждого месяца, будут отражены в квитанциях следующего расчетного месяца.

Для отражения начислений за газ в квитанции за текущий расчетный месяц рекомендуем передавать сведения о показаниях приборов учета газа ежемесячно в период с 20 по 25 число.