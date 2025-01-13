ЖКХ

«Заклинателей металла и повелителей пламени» ищут «Псковские тепловые сети»

О свободных вакансиях в «Псковских тепловых сетях» рассказали Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Сегодня мы хотим поговорить о работе на нашем предприятии. Подобные статьи мы готовим не так часто, так как обычно не испытываем в этом особой нужды. Её нет и сейчас. Котельные не останавливаются, ремонты не прекращаются. Но пара-тройка вакансий у нас имеется», - отметили в ПТС.

С полным перечнем имеющихся на предприятии вакансий можно ознакомиться здесь.

«Мы же хотим сосредоточить ваше внимание на самых интересных и необходимых прямо сейчас. Первое место этого рейтинга занимают "заклинатели металла и повелители пламени". В простонародье их называют сварщиками. Работа у них сложная, но интересная и немонотонная», - поделились на предприятии.

Трудиться приходится на разных объектах, но и заработная плата соответствующая. «Стартует она от 60 тысяч рублей. Без хорошего сварщика невозможно провести полноценные ремонтные работы. Так что мы всегда заинтересованы в грамотных специалистах», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

Самой распространенной вакансией на предприятии является слесарь по обслуживанию тепловых сетей. На этих сотрудниках держится всё: обходы, снятие параметров приборов учёта, подготовка места проведения ремонтных работ и так далее. «И если вы считаете, что, начав трудовую деятельность в слесарях, нет никакого дальнейшего роста, то вы сильно ошибаетесь», - опровергли мифы сотрудники.

Если человек хочет расти и развиваться, то и для него найдётся своё место на предприятии. Вакансии есть в службах КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики). Здесь тоже трудятся слесари, но немножко другой направленности, рассказали на предприятии. Они больше ориентированы на работу с оборудованием котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Их зона ответственности - приборы контроля, учета и их корректная работа. Но прежде чем начать заниматься приборами, нужно понять, за что они отвечают и для чего нужны. «Так что придётся немного подучиться, прежде чем начать работать», - отметили в ПТС.

Руководство предприятия готово бесплатно обучать своих сотрудников, оплачивать курсы повышения квалификации, а в некоторых случаях и предоставлять служебное жилье.

Своё резюме можно отправить на электронную почту: kadr@pts.pskov.ru.