ЖКХ

Великолучан предупредили о резком подорожании пени

Ключевая ставка Центробанка России применяется при расчете пени на сумму задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с 1 января. Сейчас ключевая ставка составляет 21%. До этого момента, начиная с 2021 года, продлевалось действие моратория на размер ставки - 9,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Едином расчетно-кассовом центре» Великих Лук.

Стоить обратить внимание на то, что размер ставки Центробанка напрямую влияет на сумму начисляемых пени при просрочке оплаты за ЖКУ, так как расчет пени имеет следующий порядок:

С 31-го по 90-й день просрочки размер пени составляет 1/300 от ставки ЦБ за каждый день. С 91-го дня и далее — 1/130 от ставки ЦБ за каждый день. Чем дольше не оплачен счет, тем больше становятся пени.

«Убедительно просим всех жителей нашего города учесть данную информацию и по возможности не допускать просрочки оплаты за жилищно-коммунальные услуги, так как размер пени с каждым месяцем (при наличие задолженности) будет очень ощутимо увеличиваться!» - отметили в «Едином расчетно-кассовом центре».