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«Экопрому» не удалось обжаловать штраф от Псковского УФАС

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром» без удовлетворения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области.

Напомним, Псковское УФАС России в рамках рассмотрения дела о злоупотреблении ООО «Экопром» доминирующим положением (путем прекращения вывоза ТКО с территории города Пскова и Псковского района) запрашивало документы, необходимые для рассмотрения дела.

Вместе с тем ООО «Экопром» запрашиваемые документы не представило, посчитав, что данные документы не относятся к материалам дела и являются его хозяйственной деятельностью. Таким образом, ООО «Экопром» препятствовало объективному и всестороннему рассмотрению антимонопольного дела, заметили в УФАС.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за непредоставление сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с чем ООО «Экопром» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

ООО «Экопром» не согласилось с постановлением Псковского УФАС России и обратилось в Арбитражный суд Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области, изучив материалы дела, признал постановление Псковского УФАС России, вынесенное в отношении ООО «Экопром», законным.

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ООО «Экопром» с решением суда не согласилось и обратилось с жалобой в суд апелляционной инстанции. Исследовав оказательства по делу, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.