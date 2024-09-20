ЖКХ

Суд признал законным решение Псковского УФАС оштрафовать «Экопром»

Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «Экопром» в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления Псковского УФАС России о наложении штрафа за непредставление документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС.

Псковское УФАС России оштрафовало бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» за непредставление документов.

УФАС запрашивало у «Экопром» документы, необходимые для рассмотрения дела о создании доминирующего положения на рынке путем прекращения вывоза ТКО с территории города Пскова и Псковского района. Вместе с тем ООО «Экопром» запрашиваемые документы не представило, посчитав, что они не относятся к материалам дела.

Таким образом, ООО «Экопром» препятствовало объективному и всестороннему рассмотрению антимонопольного дела, отметили в УФАС.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за непредставление сведений, в связи с чем ООО «Экопром» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. ООО «Экопром» не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Псковской области.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, признал постановление Псковского УФАС России, вынесенное в отношении ООО «Экопром», законным.

Напомним, ООО «Экопром» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором.