ЖКХ

Три причины создать портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций назвал Антон Дымов

Портал, который предлагают запустить в Псковской области по инициативе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков», поможет сократить сроки согласования строительных и ремонтных работ псковских ресурсоснабжающих организаций. Подробнее о том, в чем суть портала, рассказал директор газовой компании Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Суть этого портала: захотелось с учетом информации о плановых работах электриков, сетевиков, дорожников, планов администраций совместить это все в едином портале и сократить сроки согласования», - рассказал Антон Дымов.

Он пояснил, что в этой ситуации преследовалось несколько задач. Первая задача - это временной фактор. «Все мы бьем на скорость, на ускорение процесса. Как раз мы же и были инициаторами подписания того соглашения о взаимодействии с муниципалитетами, в части получения разрешения на производство земляных работ», - заметил директор.

Второй вопрос, который постоянно поднимается, это переход к так называемому «уведомительному характеру». «То есть мы хотели в рамках выхода на объект уведомлять администрации и в течение пяти дней получать разрешение на производство земляных работ, тем самым сокращать сроки проведения подключения», - уточнил Антон Дымов.

Третий вопрос, который сподвигнул к идее создания портала, это благоустройство. Как ранее пояснил Антон Дымов, при возникновении такого портала больше не будет ситуаций, когда работу по ремонту или установке сетей проводят на территориях, которые недавно благоустроили, так как между всеми организациями будет налажена связь.