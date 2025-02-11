ЖКХ

Электроэнергию отключат на трех улицах великолукского поселка Дубрава

Электричество отключат 14 февраля на нескольких улицах поселка Дубрава Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Электроэнергию будут отключать с 9:00 до 17:00 на улицах Дачная, Зеленая и Карьерная.

Напомним, с января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами жителям южных районов Псковской области будет выставлять «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа (ЕПД). Услуги электроснабжения и обращения с ТКО теперь в одной квитанции.