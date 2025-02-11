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Авария на канализационном коллекторе привела к загрязнению реки Великая в Пскове

Авария на канализационном коллекторе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» привела к загрязнению реки Великая и ручья без названия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

В управление Росприроднадзора поступило обращение, в котором содержалась информация о загрязнении реки Великая и ручья без названия, протекающего в районе пересечения улицы Западной и улицы Крестки в Пскове. Для проверки сведений проведено выездное обследование с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО.

В рамках осмотра установлен факт загрязнения водных объектов сточными водами в результате аварии на коллекторе хозяйственно-бытовой канализации. Неочищенные сточные воды поступали в ручей без названия, впадающий в реку Великая, через ливневую канализацию.

В результате лабораторных исследований проб воды выявлены превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что ухудшает качественное состояние природной воды в водных объектах. Сброс сточных вод осуществляется с нарушением требований, установленных Водным кодексом Российской Федерации и федеральным законом «Об охране окружающей среды», отметили в управлении.

«Горводоканалу» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время управление ведет работу по сбору данных для расчета вреда, причиненного водным объектам.

Материалы выездного обследования и результаты лабораторных испытаний направлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования в отношении «Горводоканала».

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Напомним, ранее редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», где пояснили, что в январе была зафиксирована аварийная ситуация, связанная с частичным обрушением канализационного коллектора, расположенного на улице Западной.

«Предприятием организована перекачка сточных вод по обводной линии. Однако, в связи с большим объемом сточных вод, возможно частичное попадание стоков в систему ливневой канализации, которая проходит в непосредственной близости от места аварии», - рассказали в «Горводоканале».

Предприятие закупало необходимые материалы для проведения аварийно-восстановительных работ, а также шел поиск подрядной организации для устранения аварии. О сложившейся ситуации проинформировали соответствующие контролирующие органы.