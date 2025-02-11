ЖКХ

В южной части Пскова ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» вели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для догазификации домовладений в южной части Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: АО «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети общей протяженностью около 2 км позволяют газифицировать 83 домовладения в районе «Аэропорт». Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

К настоящему времени с жителями района заключен 41 договор для подключения к новым сетям в рамках догазификации, первые домовладения уже подключены к сетевому топливу.