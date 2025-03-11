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Да будет свет: по новым тарифам и диапазонам

Диапазоны потребления электроэнергии ввели ещё в прошлом году, но лимиты были достаточно велики, поэтому большинство населения о них в принципе не знало. Всё изменилось в январе 2025-го, когда вступили в силу новые предельные значения. Собственники небольших квартир не заметили изменений, чего нельзя сказать о владельцах жилья большой площади, особенного частного, где используются мощные электроприборы. Счета в квитанциях в несколько раз превысили предыдущие даже в условиях тёплой зимы.

В различные инстанции по всей стране полетели тысячи жалоб, которые, к счастью, дошли до нужных адресатов. Максимальные значения было решено пересмотреть, а потребителям, которые слишком поздно узнали о нововведениях и не успели зарегистрировать своё оборудование, сделают перерасчёт. Псковская Лента Новостей выяснила, какие тарифы установлены для жителей городского и сельского населения в регионе на данный момент, почему расчёты за февраль провели без изменений, и какие документы теперь нужно предоставлять для перехода в подходящую категорию.

Многочисленные жалобы

С 1 января в России обновили дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Максимальное значение в первом диапазоне в целом по стране должно составлять не более 3900 кВт*ч в месяц, во втором – от 3900 до 6000 кВт*ч, в третьем – более 6000 кВт*ч. Региональные тарифные регуляторы установили свои пороги потребления в рамках установленных правительством РФ предельных цифр. Для субъектов, где уровень газификации населения не превышает 5%, законодатели предусмотрели возможность применения сезонного коэффициента 1,8, чтобы снизить размер платы в январе – апреле для жителей домов, оборудованных электроотопительными установками. Кроме того, федеральным постановлением были предусмотрены понижающие коэффициенты по тарифам для жителей сельской местности.

В Псковской области диапазоны установили в соответствии с требованиями федерального центра и, как впоследствии сообщил губернатор Михаил Ведерников, с собственными финансовыми возможностями. Предполагалось, что с учётом наличия льготных категорий переход окажется безболезненным, однако на деле вышло иначе. После введения новой системы тарификации жители частных домовладений стали сообщать о существенном росте платежей, в некоторых случаях в 2-3 раза.

Оказалось, что огромный пласт населения ничего не знал о необходимости регистрировать электроприборы, чтобы получить возможность сэкономить, и остался в «общей» категории, для которой никаких поблажек не предусмотрено. Многие домовладения довольно быстро перешагнули сперва первый максимальный порог, до которого электроэнергию можно было использовать по привычной стоимости, потом второй и вышли на максимальный ценник. К примеру, в сельской местности за всё, что свыше 1107 кВт*ч насчитали по тарифу 4,5 рубля вместо 4,21, а свыше 1703 кВт*ч — по 7,35 рубля.

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Абсолютно не готовые к таким тратам люди забили тревогу. Первые обращения обеспокоенных читателей поступили в нашу редакцию ещё в середине января, а к началу февраля поток жалоб сместился в сторону органов власти. В итоге руководство области признало возмущение жителей совершенно справедливым, так как времени на оформление нужных документов дали слишком мало. Кроме того, широкой информационной компании накануне таких важных изменений не проводилось. Поэтому власти приняли решение пересмотреть необоснованно начисленные платежи для каждого, кто успеет зарегистрировать свои приборы в ближайшие месяцы, причём за весь период, начиная с 1 января.

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При этом жители Псковской области, как и других регионов, посчитали введенные лимиты слишком низкими. Например, для домов с электрической плитой и другим видом отопления, будь то газовое или паровое, установили верхний порог, до достижения которого действует льготный тариф, на уровне 232 кВт*ч — этого явно недостаточно для современных бытовых нужд. Потребители, использующие электроотопление, но не имеющие электроплиты, стали переживать, что не уложатся в установленные рамки летом: с 1 октября по 30 апреля сельский одноставочный тариф распространялся на потребление до 3900 кВт*ч, а с 1 мая по 30 сентября — всего до 456 кВт*ч. Уложиться в такой лимит очень сложно с учётом использования других мощных приборов — стиральных машин, бойлеров, скважинных насосов и прочего. Накопились у людей и другие замечания относительно тарификации, в том числе касательно необходимости учитывать количество проживающих в доме, что также влияет на объемы потребления.

Донастройка механизма

Ряд чаяний населения были услышаны. Как и говорилось выше, в Псковской области было решено сделать перерасчёт начислений по повышенному диапазону всем, кто успеет подтвердить наличие электроотопления и электроплит до 1 мая. На федеральном уровне, тем временем, расширили меры поддержки домохозяйств, которые отапливаются электричеством.

В связи с многочисленными жалобами на необоснованно возросшую плату, поступающими из многих регионов, повышающий коэффициент 1,8 для жителей домов, оборудованных электроотопительными установками, разрешили применять в любом субъекте страны в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления.

«Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергии больше установленных диапазонов потребления», - пояснили в правительстве. Не менее актуальны данные корректировки и для других субъектов, в том числе для Псковской области, где газификация ведется, но пока доступна не каждому.

«Изменения позволят обеспечить донастройку механизма диапазонов потребления и при этом не затронут добросовестных граждан, которые используют электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения», – впоследствии заявил глава комитета по энергетике Николай Шульгинов, выступая на пленарном заседании в Государственной Думе.

Председатель ГД Вячеслав Володин в свою очередь заметил, что вопрос корректировки диапазонов требует постоянного внимания, необходимо предметно изучать ситуацию на местах, анализировать решения региональных властей по тарифам.

Исходя из расширения действия сезонного коэффициента руководству регионов предстояло не позднее 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. В указанный срок губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил: региональный комитет по тарифам и энергетике установит новые диапазоны потребления, причём они будут действовать с 1 января 2025 года.

«Для домов с электроотоплением в осенне-зимний период и для домов с электроплитами существенно повысили диапазоны, чтобы платежи были не такими высокими. Важно: квитанции за февраль придут ещё исходя из прежних диапазонов, но за март всем категориям потребителей, для которых установлены новые диапазоны, сделают перерасчет, начиная с 1 января 2025 года», - заверил губернатор.

Большая разница

После принятия Постановления правительства РФ от 20 февраля № 183 цифры в тарифной сетке, действующей на территории региона, действительно сильно изменились. Для начала посмотрим на цены на электричество для городского населения.

«Общая» категория, к которой относятся домовладения без электроплит и электроотопления, осталась без изменений. При одноставочном тарифе (без деления на зоны суток) в случае потребления до 1107 кВт*ч в месяц плата будет начисляться из расчета 6,01 рубля за каждый киловатт-час, от 1107 до 1703 — 6,43 рубля, свыше 1703 кВт*ч — 10,5 рубля.

В домах, где установлены стационарные электроплиты, но нет электроотопления, пороговые значения увеличили до 1207 кВт*ч — в первом диапазоне киловатт-час стоит 4,81 рубля. Во в втором, от 1207 до 1857 кВт*ч, - 5,14 рубля, в третьем, свыше 1857 кВт*ч, - 8,4 рубля.

Для домов в городской черте, где есть электроплита и электроотопление, предусмотрели деление на отопительный сезон (ранее только при наличии электрического отопления). Пониженный тариф (4,81 рубля) действует с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 7020 кВт*ч и с 1 мая по 30 сентября до достижения порога 1207 кВт*ч. Второй диапазон (5,14 рубля) в холодное время года установлен до 10800 кВт*ч, в тёплое — до 1857 кВт*ч. Всё, что выше, придется оплачивать по стоимости 8,4 рубля за киловатт-час.

Аналогичные тарифы и деление на времена года предусмотрены для домов, оборудованных только электроотопительными установками. Но диапазоны там чуть ниже: первый — до 6920 кВт*ч в отопительный сезон и до 1107 кВт*ч в неотопительный, второй — до 10646 и 1703 кВт*ч соответственно.

Таким образом, можно сказать, что обновлённые дифференцированные тарифы — благо для городских жителей. Ранее каждый киловатт-час нужно было оплачивать по городскому тарифу общей категории, теперь появилась возможность неплохо сэкономить за счёт льгот для домов с электроотоплением и электроплитами.

Сельское население оказалось в несколько иной ситуации. Плата за электроэнергию за пределами городов всегда была ниже, в Псковской области на данный момент установлен тариф 4,21 рубля. Но с учётом последних изменений дешевое электричество будет лишь у тех, кто уложится в установленные лимиты, которые для каждой категории потребителей рассчитаны в привязке к сезону.

В домах, где нет ни электроплиты, ни электроотопления, первый диапазон заканчивается на отметке 1107 кВт*ч в период с 1 октября по 30 апреля и 800 кВт*ч - с 1 мая по 30 сентября (4,21 рубля). При потреблении сверх этих показаний и до 1703 кВт*ч тариф составит 4,5 рубля в отопительный период, в неотопительный столько будет стоить потребление до 1231 кВт*ч. Дальше — дороже. Перешагнув в третий диапазон, сельчане будут вынуждены раскошелиться по 7,35 рубля за каждый киловатт-часс.

Для домов только с электроплитами первый диапазон в холодное время установлен до 1207 кВт*ч, в тёплое — до 900 кВт*ч. Второй — до 1857 кВт*ч с 1 октября по 30 апреля и до 1385 кВт*ч с 1 мая по 30 сентября.

Домовладения с электроплитами и электроотоплением могут рассчитывать на льготный тариф в отопительный период при потреблении до 7020 кВт*ч и до 900 кВт*ч в неотопительный. Второй диапазон для данной категории: до 10800 и 1385 кВт*ч соответственно.

В домах, где есть только электроотопление, первый диапазон в холодное время года — до 6920, в теплое — до 800 кВт*ч. Второй - до 10646 и до 1231 кВт*ч.

Для многодетных семей в отношении всего объема потребления всегда действует тариф первого диапазона, то же самое касается расчета общедомовых нужд.

Итого: сельским жителям несколько «урезали» льготное потребление, по сравнению с городскими. Те, кто сможет уложиться в установленные лимиты, по-прежнему будет платить за свет меньше. А в случае превышения объемов (которое вполне возможно летом, к примеру, при обильном поливе огородов или использовании кондиционеров) тариф станет больше, чем для горожан, находящихся в аналогичной категории, так как диапазоны для них рассчитаны иначе.

В целом же обновленные диапазоны — отличная новость для тех, кто потребляет слишком много. Как мы видим, увеличение наблюдается абсолютно по всем категориям и в любое время года. Уложится ли население в эти рамки? Время покажет.

Отнестись с пониманием

На уровне региона принята еще одна важная корректировка, которая призвана упростить жизнь потребителям. Чтобы подтвердить наличие электроотопления или электроплиты, в «Псковэнергосбыт» теперь можно подать не только техпаспорт (как мы помним, спрос на услуги БТИ в связи с этим вырос в разы, что привело к очередям), но и технический план, выписку из них или проектную документацию на жилое помещение. В любой из этих бумаг должны быть указаны имеющиеся в наличии электроприборы. Если одна из них у вас на руках — смело отправляйтесь в сбытовую компанию. Если нет, придется раскошелиться на составление нового документа, либо внести изменения в уже существующий.

Напоминаем: для перехода из одной категории в другую, документы необходимо предоставить в Псковэнергосбыт не позднее 1 мая 2025 года. В таком случае перерасчет будет произведен с 1 января.

По нашим данным, в настоящее время ажиотажа, связанного с оформлением техпаспортов и прочего, нет. Срок ожидания прибытия инженера, который зафиксирует домашние электроприборы, не превышает пары недель. А вот обновления начислений придётся подождать чуть дольше.

«Мне пришла квитанция за февраль, но они еще не пересчитали. При этом письмо о том, что мои документы приняты, прислали, и должны были рассчитать по первому диапазону. А в итоге вышло по трём, верхнюю планку 7,35 рублей мы тоже зацепили, так как потребили 2062 киловатт-час. На горячей линии сказали, что перерасчет будет, но еще не знают, когда. Мол, "платите, как считаете нужным". Нашим соседям счет пришел на 44 000 руб, они на валерьянке, раньше 18 000 рублей платили», - рассказала нам жительница Псковского района Диана.

В похожей ситуации оказались многие другие потребители, как на селе, так и в городе. По итогам февраля перерасчёт не произвели ни в соответствии с поданными документами о наличии электроприборов, ни с учётом корректировки диапазонов.

В сбытовой компании объясняют это тем, что изменения от 28 февраля, внесенные приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области в ранее действовавший документ, устанавливающий цены на электроэнергию, вступают в силу по истечении десяти дней после их опубликования. Поэтому квитанции за февраль были выставлены исходя из прежних диапазонов потребления. При расчётах за март всем потребителям, в отношении которых установлены новые диапазоны, компания обещает произвести перерасчёт, начиная с 1 января 2025 года. Это произойдёт автоматически, подавать какие-либо документы не требуется.

«Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к работе специалистов АО "Псковэнергосбыт". Сейчас в связи с внесением изменений в федеральное законодательство пересмотрены диапазоны потребления, нужно сделать перерасчет не только в связи с представлением документов, подтверждающих наличие электрической плиты или котла, но и в связи с изменением диапазонов. Перерасчет сделают обязательно с 1 января», - уверяют и в областном комитете по тарифам и энергетике, в группе которого в соцсети «ВКонтакте» не утихает оживленная дискуссия.

Ситуация с введением дифференцированных тарифов и последовавшими за этим корректировками наглядно показала: глас народа может быть услышан на самом высоком уровне. И на любой вопрос можно получить ответ, главное — его задать. Всем, кто сегодня вынужден переплачивать за потребленную электроэнергию, придется запастись терпением в ожидании перерасчёта, который рано или поздно должен произойти. А тем, для кого электроотопление в сложившейся ситуации становится непозволительной роскошью, придется рассмотреть альтернативные способы обогрева. По нашим данным, ряд потребителей уже сейчас активно изучают вопросы газификации. Это не слишком дешево, не быстро и в ряде случаев проблематично, но с учётом перспективы роста тарифов в июле может оказаться единственной возможностью сэкономить в дальнейшем.

Ульяна Лаблюк