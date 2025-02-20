ЖКХ

Пересчитают всем

Как и предполагалось, введение новых диапазонов потребления электричества коснулось многих людей, прежде всего, проживающих в частном секторе. Ряд собственников получили за январь шокирующие счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза, и перерасчёт в большинстве случаев оказался невозможен. Ещё в начале года в редакцию Псковской Ленты Новостей обратились читатели, обеспокоенные предстоящими тратами. Мы изучили положение дел и постарались максимально донести важную информацию до населения, которое ничего не знало об изменениях, обратились за пояснениями в органы власти.

В итоге на уровне руководства области было принято решение пересмотреть необоснованно начисленные платежи для каждого, кто успеет зарегистрировать свои приборы в ближайшие месяцы. Подробнее о том, сколько времени отвели на оформление техпаспорта, где его можно оформить, как обстоят дела с очередями, и нужно ли оплачивать квитанции, если документ ещё не готов, - в материале нашего обозревателя.

Защитить население

Ситуация с повышенными счетами за электроснабжение обострилась в конце января-начале февраля, когда владельцы жилья, использующие мощные электроприборы, получили свежие начисления. В некоторых случаях суммы оказались не слишком значительными, превышение по сравнению с предыдущим месяцем составило порядка 2-3 тысяч рублей. Другие домовладельцы сообщали о более существенной разнице.

«С конца прошлой недели мне приходят сотни обращений, в основном из Псковского района, по теме значительного роста платежей. В некоторых домах счета за электроснабжение выросли с 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Суммы огромные, а самое главное, у людей нет понимания, почему так сильно выросла стоимость электроэнергии», - заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по данному вопросу 4 февраля.

Он заметил, что в Псковской области тарифы в принципе никогда не были низкими, обусловлено это тем, что достаточно небольшое количество людей живет на большой территории, а электросетевой комплекс находится в достаточно тяжелом состоянии. «Поэтому мы попросили президента предусмотреть лимиты на реализацию соответствующей программы (по модернизации энергосетей - прим. ред.), требуется дорогостоящее обслуживание, модернизация. Но люди эти проблемы понимали, платили столько, сколько было нужно, а мы со своей стороны делали все возможное, чтобы для потребителей тариф оставался в разумных пределах», - добавил глава региона.

Он напомнил, что с прошлого года правительством РФ были введены диапазоны объемов потребления электрической энергии населением. Их принцип: кто больше потребляет - тот больше платит. Регионам дали возможность определить размер диапазонов самостоятельно. В Псковской области приняли такие, которые позволили максимально защитить население.

В 2024 году в регионе действовали три диапазона: первый - до 4 664 кВт*ч, второй - до 46 640 кВт*ч, третий – больше 46 640 кВт*ч.

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«Поэтому прошлый год мы достаточно безболезненно прожили, многие даже не знали, что эти диапазоны введены. Но в ноябре пространство для маневра сузили, точнее, закрыли, для диапазонов на федеральном уровне были введены соответствующие пределы. Всё, что за этими пределами, перекладывается на регион, юридические лица и бюджетные организации. Бесконечно это делать невозможно, поэтому мы были вынуждены и свои пределы уменьшить. Сейчас диапазоны установлены в соответствии с финансовыми возможностями области, соответственно, счета на оплату электроэнергии выросли. Но они не должны были вырасти так сильно», - уверен губернатор.

Он уточнил, что федеральным постановлением предусмотрены понижающие коэффициенты по тарифам для жителей сельской местности, а также для пользователей электроплит электроотопления. Поэтому переход должен был стать не таким болезненным, как это случилось по факту.

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Слишком мало времени

Проведённый областными властями анализ показал, что процесс перехода на новые лимиты не был организован достаточно корректно. Чтобы войти в нужный диапазон и, соответственно, платить меньше, пользователи электроплит и электроотопления должны были предоставить в «Псковэнергосбыт» технический паспорт жилого помещения. Узнать об этом они могли из квитанций, на оборотной стороне которых в конце года была размещена соответствующая информация, либо на сайте или в социальных сетях сбытовой компании - как выразился губернатор, «не самого популярного информационного ресурса Псковской области». Более того, с 2013 года паспорта БТИ стали необязательными, поэтому у большинства людей этих документов на руках нет. Времени на их оформление дали, безусловно, слишком мало, констатировал Михаил Ведерников.

«В итоге люди заплатили за установленный диапазон по завышенному тарифу необоснованно, и сейчас должны всё бросить, бежать делать технический паспорт, причём за него ещё нужно заплатить. И пока он делается, по версии "Псковэнергосбыта", люди должны по умолчанию платить по завышенному тарифу», - описал губернатор сложившуюся в начале года ситуацию. Он признал совершенно справедливыми возмущения жителей, которые «на ровном месте должны платить больше», и поручил оперативно найти решение данной проблемы, чтобы люди максимально комфортно, оперативно могли получить нужные документы и оплачивать счета, как положено.

Решение не заставило себя долго ждать. Уже 8 февраля в Telegram-канале главы региона появилась информация о том, что всем, кому начислили платежи без учёта наличия электроотопления и электроплит (по повышенному диапазону), нужно подать технический паспорт в «Псковэнергосбыт» до 1 мая. Тем, кто это сделает в указанный срок, пересчитают платежи, начиная с 1 января включительно.

В настоящее время техпаспорт - это единственный легитимный документ, где проставляются отметки о наличии указанных электроприборов. Сделать его можно в бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки или в иных организациях, имеющих право на оказание таких услуг, рассказала председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). Перечислять конкретные фирма она не стала, потому что это коммерческая история, но уточнила, что в Пскове они есть, хоть и в небольшом количестве.

По нашим данным, технический паспорт отопительного электрооборудования в областном центре можно сделать по следующим адресам:

Филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области - Псков, улица Рабочая, дом №11, телефон: +7 (8112) 64-93-01.

«БТИ и ГКО» - Псков, улица Госпитальная, дом №3, телефон:+7 (8112) 58-60-60.

ООО «Профкадастр» - Псков, улица Советская, дом №56, телефон: +7 (8112) 60-56-25.

ООО «Кадастр плюс» - Псков, улица Гоголя, дом №3, телефон: 7-911-975-08-35.

ООО «Бюро кадастровых услуг» - Псков, улица Коммунальная, дом №70, телефон: +7 (8112) 60-50-75.

В городе функционируют и другие организации, в которых оказывают подобные услуги. Полный их перечень можно найти в Сети. В комитете по тарифам, комитете по имущественным отношениям также готовы посоветовать фирмы, куда можно обратиться за техпаспортом, если человеку это требуется.

До 70 заявлений в день

Как показывает практика, большинство собственников выбирают БТИ в связи с тем, что там оформление нужной документации стоит дешевле. К примеру, жительница Псковского района, которая регистрировала электроотопление и индукционную плиту, заплатила за техпаспорт и выезд специалиста 3700 рублей - при условии, что инженер приехал только спустя две недели. Те, кто оформлялся в срочном порядке, пытаясь сэкономить на электроэнергии в январе и оперативно получить адекватные счета, платили за услугу больше - 6 тысяч рублей. В коммерческих фирмах суммы ещё выше, в зависимости от количества электроприборов, площади дома и сроков оформления.

С учётом высокой стоимости услуг частных компаний спрос на услуги БТИ в начале года оказался ажиотажным. Наши читатели сообщали о больших очередях в офисе, где, к тому же, работа велась в «одно окно».

«Туда нужно и подавать документы, там же получать готовые паспорта. При подаче сотрудник делает копии, составляет заявление, потом человек все читает, вникает, расписывается - на это уходит минут 20. На получение всего пара минут - показал паспорт, расписался и ушел», - написала в редакцию псковичка Ольга, возмущенная не только длительным временем ожидания, но и небрежным отношением персонала.

По данным на 12 февраля, в офис Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки в Пскове поступало до 70 заявлений в день. Также обращения принимали онлайн на сайте организации, к ним требовалось приложить паспорт, правоустанавливающие документы на объект недвижимости. Если сохранились, то и бумаги на электрическую плиту или электроотопительное оборудование.

«За изготовлением технического паспорта можно обратиться в БТИ, подать заявку можно онлайн, а также обратиться в наш офис по адресу: улица Госпитальная, дом 3. Также у нас есть отделы в Порхове, Невеле и Великих Луках», - сообщила заместитель директора Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки Аминат Беликова журналистам ГТРК «Псков».

Также указывалось, что стоимость услуги зависит от конфигурации здания и удаленности объекта от офиса учреждения. Минимальная цена - 2 770 рублей. Срок изготовления техпаспорта - 30 календарных дней.

«При созвоне с сотрудниками БТИ нас уверяют, что сроки в 30 дней не нарушаются», - подчеркнула председатель регионального комитета по тарифам и энергетике. По её словам, большинство потребителей уже обратились в организацию в январе - первой половине февраля, пик спроса позади, очередей на июль-май, как сообщали некоторые жители, не наблюдается. Елена Пилипенко уточнила, что вопрос о выделении дополнительных специалистов на приём-выдачу документов, если возникнет такая необходимость, ранее обсуждался с комитетом по имуществу.

Дешевле не будет

Переходный период, в который потребителям нужно было зарегистрировать свои приборы и уведомить об этом сбытовую компанию, изначально был слишком коротким - это неоспоримый факт. Теперь же у собственников впереди достаточно много времени, чтобы спокойно оформить документы и отнести их куда следует. Поэтому жителей региона призывают не паниковать: как и говорилось выше, при подаче заявлений и техпаспортов в срок до 1 мая перерасчет будет проведен с начала года. В случае, если не сообщить о наличии электроплиты или электроотопления, плата будет начисляться по «общему» тарифу, то есть, останется довольно высокой.

Если технический паспорт на электроотопительный прибор еще не готов, оплачивать квитанции за электроэнергию все равно нужно.

«Останавливать платежи - очень неправильно. Даже если вы понимаете, что уже на стадии получения техпаспорта, что все подтвердите, всё равно лучше заплатите. Понятно, что, может, вы не заплатите всю сумму, если считаете, что она необъективная, но платить нужно», - обратилась к псковичам Елена Пилипенко.

Она заметила, что перед тем, как установить диапазоны, была проведена большая работа, изучались лицевые счета абонентов за прошедший год, чтобы понять объемы потребления, в том числе в самые холодные месяцы. Требовалось найти баланс, чтобы не было ущемления одной категории потребителей в пользу какой-то другой. Нормативы при расчётах применили те, которые ранее были утверждены приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 № 141-ОД: для условных четырёх человек, проживающих в четырехкомнатной квартире.

Елена Пилипенко уточнила, что диапазоны должны рассчитываться в соответствии с методикой ФАС, которая в настоящее время ещё не утверждена. Поэтому в будущем возможны корректировки, в том числе с учетом изменений в федеральном законодательстве.

«Я рассчитываю, что к следующему тарифному регулированию, то есть к осени, будет методика, которая позволит нам во избежание каких-либо неверных толкований установить все в соответствии с регламентом. Мы бы очень хотели сделать такие диапазоны, чтобы все могли жить комфортно и не задумываться, сколько потребляют - к сожалению, к этому уже не вернуться. Больше потребляешь - больше платишь, это станет нормой. Дешевле уже не будет», - констатировала гостья студии. Она ещё раз напомнила, что энергетика - это единственная отрасль, в которой осталось перекрестное субсидирование, когда за население по факту платят юридические лица. Тариф, установленный сейчас для граждан, экономически необоснованный, и введение диапазонов - это одна из мер, которая призвана стабилизировать ситуацию.

Эра дешевой электроэнергии прошла - с этим сложно поспорить. Более того, с 1 июля свет, как и другие коммунальные услуги, ещё больше подорожает. По предварительным данным, городской тариф приблизится к 7 рублям за киловатт-час, общий рост не должен превысить 12%. Поэтому рекомендуем тем, кто потребляет слишком много, уже сейчас стараться экономить, не затягивая оформление своих электроприборов, и своевременно подавать заявления на перерасчёт во избежание дополнительных трат.

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Ульяна Лаблюк