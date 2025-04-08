«Мусор под ключ»: как мошенники наживаются на псковичах

Мошенники продолжают придумывать изощренные способы обмана псковичей. На этот раз махинаторы представляются сотрудниками регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» и «информируют» граждан о закрытии площадок для сбора мусора. Как не стать жертвой мошенников, могут ли закрыть мусорные площадки и обзванивают ли сотрудники «Экогрупп» своих клиентов — в материале Псковской Ленты Новостей.
Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»
Информирование – это не цель нечистых на руку лиц, а полноценная схема обмана. Мошенники не преследуют идею посеять панику и повторить «мусорный коллапс», они хотят получить доступ к личным данным псковичей и обогатиться за счет простого человека.
Жителям Псковской области поступают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками регионального оператора. Мошенники рассказывают об изменениях в правилах содержания контейнерных площадок. По их легенде, в скором времени все площадки будут закрыты на ключ, вследствие чего производится обзвон жителей — для выяснения необходимого семье количества ключей. Затем на телефон гражданина поступает СМС с кодом, который мошенники просят назвать, чтобы «подтвердить оформление ключа». После этого мошенники получают доступ к личной информации жертвы.
По сути, это классическая схема с получением кода от сервиса «Госуслуги», поскольку именно через аккаунт на этой платформе можно произвести наибольшее количество действий.
В УМВД России по Псковской области сообщили, что только за 2024 год на территории региона было зарегистрировано 1768 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, попросту - мошенничеств. Ущерб по ним составил 580 302 229 рублей. Раскрыто 312 преступлений, потерпевшим будет возмещен 29 255 351 рубль. И эта статистика только растет.
Однозначно нет. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов пояснил, что речь о закрытии контейнерных площадок не идет.
Поэтому гражданам важно знать, что если по телефону предлагают оформить ключ для доступа к мусорным контейнерам, это мошенники. В Псковской области никакого закрытия не планируется, ключи оформлять не надо.
Есть только один случай, когда из «Экогрупп» могут позвонить. «Наши сотрудники могут производить звонки потребителям, однако только в том случае, если при направлении в наш адрес заявления способом получения ответа человек выбрал "Телефонный режим"», - поделился Денис Кузнецов.
Таким образом, важно понимать, что если никаких заявок в сторону компании не поступало, звонить от туда не могут.
Данная схема мошенничества - первая, с которой столкнулись в «Экогрупп» напрямую. «Это первая схема мошенничества, с которой мы столкнулись напрямую, и тем более в таком масштабе», - сказал и. о. директора компании.
Но стоить отметить, что на федеральном уровне схема не нова. По сообщениям СМИ, от рук мошенников с такими же звонками пострадали жители Сахалина, Пензы, Вологды и северных регионов страны.
В связи со сложившейся ситуацией Псковская Лента Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области, где пояснили как работают нечистые на руку лица. Мошенники чаще всего работают колл-центрами, которые, по большей части, расположены на Украине, иногда в больших городах - Москва, Санкт-Петербург, где другие колл-центры выполняют самые обычные обзвоны с просьбами что-то оценить или пройти опрос от ВЦИОМ. Мошенники пользуются этим и теряются среди таких же офисов и арендуемых помещений.
Сложность расследования заключается в длительности получения ответов от организаций на запросы (это операторы сотовой связи, ответы банков), сами потерпевшие часто обращаются спустя очень длительное время - когда деньги уже выводятся со счетов, на которые жертвы их переводили.
В заключение стоить отметить, что знакомиться со всей достоверной информацией относительно деятельности «Экогрупп» можно на сайте tko.pskov.ru и в группе «ВКонтакте» ООО «Экогрупп». А если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.
Александра Мошина