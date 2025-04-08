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«Мусор под ключ»: как мошенники наживаются на псковичах

11.04.2025 12:36|ПсковКомментариев: 0

Мошенники продолжают придумывать изощренные способы обмана псковичей. На этот раз махинаторы представляются сотрудниками регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» и «информируют» граждан о закрытии площадок для сбора мусора. Как не стать жертвой мошенников, могут ли закрыть мусорные площадки и обзванивают ли сотрудники «Экогрупп» своих клиентов — в материале Псковской Ленты Новостей. 

 

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Информирование – это не цель нечистых на руку лиц, а полноценная схема обмана. Мошенники не преследуют идею посеять панику и повторить «мусорный коллапс», они хотят получить доступ к личным данным псковичей и обогатиться за счет простого человека. 

В чем суть данной схемы? 

Жителям Псковской области поступают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками регионального оператора. Мошенники рассказывают об изменениях в правилах содержания контейнерных площадок. По их легенде, в скором времени все площадки будут закрыты на ключ, вследствие чего производится обзвон жителей — для выяснения необходимого семье количества ключей. Затем на телефон гражданина поступает СМС с кодом, который мошенники просят назвать, чтобы «подтвердить оформление ключа». После этого мошенники получают доступ к личной информации жертвы.

По сути, это классическая схема с получением кода от сервиса «Госуслуги», поскольку именно через аккаунт на этой платформе можно произвести наибольшее количество действий.

В УМВД России по Псковской области сообщили, что только за 2024 год на территории региона было зарегистрировано 1768 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, попросту - мошенничеств. Ущерб по ним составил 580 302 229 рублей. Раскрыто 312 преступлений, потерпевшим будет возмещен 29 255 351 рубль. И эта статистика только растет. 

Стоит ли опасаться закрытия контейнерных площадок?

Однозначно нет. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов пояснил, что речь о закрытии контейнерных площадок не идет. 

«Такой вопрос никогда не поднимался. Площадки закрытого типа можно пересчитать по пальцам. Более того, зачастую эти площадки оборудованы юридическими лицами и находятся в их полном пользовании», - сказал он.

Поэтому гражданам важно знать, что если по телефону предлагают оформить ключ для доступа к мусорным контейнерам, это мошенники. В Псковской области никакого закрытия не планируется, ключи оформлять не надо.

Гражданам могут звонить из «Экогрупп»?

Есть только один случай, когда из «Экогрупп» могут позвонить. «Наши сотрудники могут производить звонки потребителям, однако только в том случае, если при направлении в наш адрес заявления способом получения ответа человек выбрал "Телефонный режим"», - поделился Денис Кузнецов.

Таким образом, важно понимать, что если никаких заявок в сторону компании не поступало, звонить от туда не могут. 

Впервые столкнулись 

Данная схема мошенничества - первая, с которой столкнулись в «Экогрупп» напрямую. «Это первая схема мошенничества, с которой мы столкнулись напрямую, и тем более в таком масштабе», - сказал и. о. директора компании.

Но стоить отметить, что на федеральном уровне схема не нова. По сообщениям СМИ, от рук мошенников с такими же звонками пострадали жители Сахалина, Пензы, Вологды и северных регионов страны. 

«Это удручающе, что имя компании пытаются очернить такими методами. Тем не менее мы призываем граждан быть более бдительными и проверять информацию на наших официальных ресурсах», - подытожил Денис Кузнецов. 

В связи со сложившейся ситуацией Псковская Лента Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области, где пояснили как работают нечистые на руку лица. Мошенники чаще всего работают колл-центрами, которые, по большей части, расположены на Украине, иногда в больших городах - Москва, Санкт-Петербург, где другие колл-центры выполняют самые обычные обзвоны с просьбами что-то оценить или пройти опрос от ВЦИОМ. Мошенники пользуются этим и теряются среди таких же офисов и арендуемых помещений.

Сложность расследования заключается в длительности получения ответов от организаций на запросы (это операторы сотовой связи, ответы банков), сами потерпевшие часто обращаются спустя очень длительное время - когда деньги уже выводятся со счетов, на которые жертвы их переводили.

В заключение стоить отметить, что знакомиться со всей достоверной информацией относительно деятельности «Экогрупп» можно на сайте tko.pskov.ru и в группе «ВКонтакте» ООО «Экогрупп». А если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию. 

Александра Мошина 

Источник: Псковская Лента Новостей
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