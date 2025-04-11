ЖКХ

Сжигать мусор на участке нельзя — ООО «Экогрупп»

Сжигать мусор на дачном участке нельзя, сказал и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез».

«Сжигать мусор на участке нельзя - это прописано в законодательстве. Там очень жесткие санкции, которые можно наложить на собственника. У нас люди не хотят видеть рядом с собой все, что связано с утилизацией мусора: будь-то мусоросжигательная станция или заводик, полигон, сортировка отходов. Но при этом всем они у себя на участках в бочках это все сжигают», - поделился Денис Кузнецов.

Для избавления от органического мусора на участке и. о генерального директора ООО «Экогрупп» посоветовал создавать компостные кучи.