ЖКХ

Олег Савельев: Темпы газификации в Куньинском районе активизировались

Темпы газификации в Куньинском районе в последнее время активизировались, сообщил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Темпы газификации в последнее время активизировались. Сам Антон Дымов (генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков») к нам приезжал в феврале. Буквально с 14 февраля по 8 марта у нас газифицированы 15 домовладений. Такой своеобразный подарок нашим домохозяйкам был преподнесен», - поделился Олег Савельев.

На данный момент процесс продолжается. «Почти 60 домовладений газифицировано в Кунье, уже приступили к работам в деревне Ущицы», - рассказал депутат.